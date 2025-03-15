Вашингтон выдал «чёрную метку» Зеленскому, экс-комика могут ликвидировать свои
MK.Ru: Вашингтон приказал украинцам ликвидировать Зеленского
Власти Соединённых Штатов выдали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «чёрную метку». Вашингтон ожидает, что экс-комика ликвидируют свои. Об этом пишет сайт MK.Ru со ссылкой на украинское издание.
Об этом свидетельствует много факторов. В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт Залужный, Тимошенко, Кличко и Порошенко, а также ближайшие соратники Зеленского – Арахамия, Буданов* и Ермак. А вот сам главарь киевского режима оказался фактически исключён из переговорного процесса.
Ранее в Раде заявили о подготовке госпереворота против Зеленского. Партия «Слуга народа» вместе с организаторами переворота планируют сформировать конституционное большинство в парламенте Украины. Предположительно, новым спикером Верховной рады выступит Юлия Тимошенко.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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