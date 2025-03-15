Власти Соединённых Штатов выдали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «чёрную метку». Вашингтон ожидает, что экс-комика ликвидируют свои. Об этом пишет сайт MK.Ru со ссылкой на украинское издание.

Об этом свидетельствует много факторов. В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт Залужный, Тимошенко, Кличко и Порошенко, а также ближайшие соратники Зеленского – Арахамия, Буданов* и Ермак. А вот сам главарь киевского режима оказался фактически исключён из переговорного процесса.