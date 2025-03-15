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15 марта, 10:31
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Вашингтон выдал «чёрную метку» Зеленскому, экс-комика могут ликвидировать свои

MK.Ru: Вашингтон приказал украинцам ликвидировать Зеленского

Власти Соединённых Штатов выдали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «чёрную метку». Вашингтон ожидает, что экс-комика ликвидируют свои. Об этом пишет сайт MK.Ru со ссылкой на украинское издание.

Об этом свидетельствует много факторов. В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт Залужный, Тимошенко, Кличко и Порошенко, а также ближайшие соратники Зеленского – Арахамия, Буданов* и Ермак. А вот сам главарь киевского режима оказался фактически исключён из переговорного процесса.

«Предательство или диверсия»: Названы возможные сценарии ликвидации Зеленского
«Предательство или диверсия»: Названы возможные сценарии ликвидации Зеленского

Ранее в Раде заявили о подготовке госпереворота против Зеленского. Партия «Слуга народа» вместе с организаторами переворота планируют сформировать конституционное большинство в парламенте Украины. Предположительно, новым спикером Верховной рады выступит Юлия Тимошенко.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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