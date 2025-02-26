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Специальная военная операция (СВО)

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26 февраля, 13:00

В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко

Виталий Кокошко снимал рекламу. Фото © Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / Olga Kokoshko

Виталий Кокошко снимал рекламу. Фото © Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / Olga Kokoshko

Украинский рекламный режиссёр Виталий Кокошко, который служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Кокошко был основателем студии «Кинограф» и позже решил присоединиться к украинской армии, участвуя в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Марина Фещенко
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