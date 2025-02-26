В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко

Украинский рекламный режиссёр Виталий Кокошко, который служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство « Укринформ ».

Кокошко был основателем студии «Кинограф» и позже решил присоединиться к украинской армии, участвуя в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.