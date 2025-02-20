«Три года готовился»: Звезда КВН и «Однажды в России» ушёл воевать за ВСУ

Бывший участник КВН и актёр шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин рассказал в соцсети, что официально вступил в ряды ВСУ. Он разместил фотографию с военным билетом и автоматом, подписав пост: «Сложное время рождает сильных людей».

Игорь Ласточкин пошёл воевать за ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lastochkin_igor

Игорь Ласточкин пошёл воевать за ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lastochkin_igor

Ласточкин и раньше не скрывал свою неприязнь к спецоперации и постоянно высказывался в поддержку Киева, критикуя Россию. Шоумен родился в Казахстане, но высшее образование получил на Украине. Ласточкин всегда жил на две страны, снимаясь в российских проектах. Однако после начала СВО заявил, что у него якобы были «связаны руки», поэтому он всегда был политически нейтрален. В России у телезвезды остались отец и брат, которых он осуждает за поддержку позиции Кремля.

О своём желании пойти воевать за ВСУ Ласточкин говорил и раньше, но каждый раз его что-то останавливало и он признавался, что в Киеве приносит больше пользы, чем на передовой. Вступление в украинскую армию не стало неожиданностью для его поклонников, однако многие заподозрил в этом обычную показуху.

«Три года готовился и понял, что всё вот-вот закончится», — посмеялся в комментариях один из пользователей.

«Ну под конец войны всем надо стать военными, чтобы потом говорить, что войну прошёл», — высказался другой подписчик.