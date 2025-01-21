Маньяк-смертник и создатель «Чёрного дельфина» вышел на волю и вступил в ВСУ

Как выяснил SHOT, Криштопа вышел на свободу в 2020 году и сразу уехал в Киев. Он родом из Донецка. На Украине серийному убийце сделали новые документы. Полтора года освободившийся маньяк не мог найти работу. Ему пришлось пойти разнорабочим в церковь. Там он начал зачитываться православной литературой, а в свободное время занимался музыкой.

Криштопа орудовал в Ростове-на-Дону в 1995 году. Он подкарауливал женщин в подъездах, насиловал, забивал до смерти и душил. Маньяка удалось быстро поймать: он украл у одной из жертв плеер, который и стал главной уликой. Изначально душегуба приговорили к расстрелу, но после введения моратория смертную казнь заменили на максимальный срок — 25 лет. Половину срока маньяк мотал в ИК-6 в Соль-Илецке, где с другими заключёнными изготовил фигуру дельфина из папье-маше, покрасив её в чёрный цвет. Администрация колонии решила оставить эту скульптуру и присвоить неформальное название «Чёрный дельфин». Криштопа отсидел весь срок, последнюю его часть отбывал в ИК-56 «Чёрный беркут» в Свердловской области и в ИК № 9 в Алтайском крае.