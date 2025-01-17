«Джинсовый» маньяк попросился на волю вместо пожизненного за серию убийств и изнасилований

В Верховный суд РФ подал жалобу «джинсовый» маньяк из Бердска Михаил Юдин, которому был вынесен пожизненный приговор Новосибирским областным судом в 2004 году. Апелляцию преступник подал 10 января, но 15 января ему вернули её без рассмотрения. Об этом пишет kp.ru.

Юдин впервые пошёл на преступление в 1999 году. Он набросился на 16-летнюю девушку, изнасиловал, ограбил её, после чего убил. В том же году он расправился в подъезде с ещё одной женщиной. В третий раз мужчина попытался совершить ограбление, но его поймали, а затем следователи установили его причастность к другим преступлениям. Мужчина был амнистирован в 2000 году.

Однако он тут же вернулся к криминальному образу жизни и совершил ещё три убийства. Полиция задержала его в 2003 году. Всего Юдина обвинили в 27 преступлениях, в том числе в пяти убийствах. Эксперты признали полную вменяемость обвиняемого, и суд дал ему пожизненный срок.