«Два чудовища сошлись на больных идеях»: Психиатр раскрыл феномен дружбы маньяков

Врач-психиатр Василий Бейнарович раскрыл психологию маньяков, которые объединяются, чтобы совершать преступления. Он рассказал, что существует даже такой феномен пар серийных убийц. По словам эксперта, когда эти психически нездоровые люди встречаются, все их патологии «суперкатализируются».

«Подчеркну: серийными убийцами не рождаются, ими становятся. Да, у таких людей в мозге есть определённые генные дефекты. Но они могут либо активизироваться — например, в процессе негативного воспитания, либо так и оставаться до конца дней человека неактивными», — пояснил психиатр в интервью kp.ru .

Он добавил, что в истории есть много случаев, когда «два садиста, два маньяка, два чудовища» сходятся, чтобы воплотить в жизнь какие-то свои больные идеи. Например, так было с задержанным накануне душителем из Новосибирской области. 50-летнего Алексея Гаськова обвиняют в изнасиловании и убийстве четырёх девушек в 2002 году в Подмосковье. Предполагается, что он действовал не один, а вместе с другим страшно известным убийцей, которого прозвали «Бердским маньяком» — Михаилом Юдиным. Известно, что они проводили время вместе — встречались и выпивали. Возможно, тогда же они обсуждали жестокие планы убийства своих жертв.