Украинские БПЛА атаковали Железногорск в Курской области

Украинские беспилотники атаковали Железногорск в Курской области, пишет SHOT . Местные жители сообщили о более чем сорока взрывах в небе от работы средств ПВО.

В Минобороны уже сообщили, что российские силы ПВО меньше чем за час сбили 29 БПЛА над двумя регионами РФ. В течение 40 минут — с 18:20 до 19:00 по московскому времени — российские системы перехватили вражеские беспилотники в воздушном пространстве над Курской и Орловской областями.