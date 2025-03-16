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16 марта, 17:09
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Украинские БПЛА атаковали Железногорск в Курской области

Украинские беспилотники атаковали Железногорск в Курской области, пишет SHOT. Местные жители сообщили о более чем сорока взрывах в небе от работы средств ПВО.

В Минобороны уже сообщили, что российские силы ПВО меньше чем за час сбили 29 БПЛА над двумя регионами РФ. В течение 40 минут — с 18:20 до 19:00 по московскому времени — российские системы перехватили вражеские беспилотники в воздушном пространстве над Курской и Орловской областями.

Расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон в небе над Россией за ночь
Расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон в небе над Россией за ночь

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал Брянскую область. К несчастью, есть погибший — беспилотник атаковал сельскохозяйственный трактор, водитель не выжил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Юрий Лысенко
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