Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Атаку украинских беспилотников отразили в двух районах Ростовской области в течение ночи 17 марта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.