Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области
Атаку украинских беспилотников отразили в двух районах Ростовской области в течение ночи 17 марта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Врио губернатора также добавил, что всё обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Отметим, что вечером 16 марта силы ПВО менее чем за полтора часа уничтожили 15 дронов ВСУ над Орловской, Брянской и Курской областями. Позднее были сбиты ещё шесть дронов противника.
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