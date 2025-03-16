Силы ПВО меньше чем за два часа сбили 6 дронов над тремя регионами России

В период с 20:25 до 22:20 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным МО РФ, три дрона были сбиты над Волгоградской областью, два — над Ростовской областью и один — над Тульской областью. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.