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Регион
16 марта, 18:27

Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над Курской, Брянской и Орловской областями

Российские средства ПВО за час с четвертью — с 19:05 до 20:20 — уничтожили 15 БПЛА ВСУ на Курской, Орловской и Брянской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«С 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области; пять БПЛА – над территорией Орловской области; один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в публикации.

Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском
Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском

Украинские БПЛА активно атакуют приграничные регионы России в течение сегодняшнего дня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за 40 минут над территориями Курской и Орловской областей были сбиты 29 вражеских беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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