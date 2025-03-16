Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над Курской, Брянской и Орловской областями

Российские средства ПВО за час с четвертью — с 19:05 до 20:20 — уничтожили 15 БПЛА ВСУ на Курской, Орловской и Брянской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«С 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области; пять БПЛА – над территорией Орловской области; один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в публикации.