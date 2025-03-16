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Регион
16 марта, 20:15

МЧС предупредило жителей Тамбовской области об атаке беспилотников

В Тамбовской области местные власти и МЧС России распространили экстренное предупреждение о возможной атаке ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному заявлению, жителям региона рекомендуется оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском
Неразорвавшуюся часть БПЛА ВСУ нашли на территории завода «Вагонмаш» под Курском

Ранее, 16 марта, аналогичные предупреждения уже поступали в соседние регионы, включая Тульскую область. Теперь угроза распространилась и на Тамбовскую область.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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