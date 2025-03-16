МЧС предупредило жителей Тамбовской области об атаке беспилотников
В Тамбовской области местные власти и МЧС России распространили экстренное предупреждение о возможной атаке ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Согласно официальному заявлению, жителям региона рекомендуется оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Ранее, 16 марта, аналогичные предупреждения уже поступали в соседние регионы, включая Тульскую область. Теперь угроза распространилась и на Тамбовскую область.
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