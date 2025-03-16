В Тульской и Тамбовской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области введён режим повышенной опасности в связи с угрозой атак беспилотников. Об этом проинформировало министерство региональной безопасности в своём телеграм-канале.
«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области!» — говорится в сообщении, опубликованном в 19:57 по московскому времени.
Жителям региона рекомендовали проявлять осторожность. Также МЧС России предупредило о возможной угрозе атак дронов в Тамбовской области.
А ранее Life.ru сообщал, что подросток пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. В городе зафиксировано четыре человека с травмами различной степени. Дополнительные подробности пока не известны.
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