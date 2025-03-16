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Регион
16 марта, 18:12

В Тульской и Тамбовской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области введён режим повышенной опасности в связи с угрозой атак беспилотников. Об этом проинформировало министерство региональной безопасности в своём телеграм-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области!» — говорится в сообщении, опубликованном в 19:57 по московскому времени.

Жителям региона рекомендовали проявлять осторожность. Также МЧС России предупредило о возможной угрозе атак дронов в Тамбовской области.

Приходько: Житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ на ДНР
Приходько: Житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ на ДНР

А ранее Life.ru сообщал, что подросток пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. В городе зафиксировано четыре человека с травмами различной степени. Дополнительные подробности пока не известны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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