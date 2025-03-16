Украинские военные ранили подростка в Горловке

Подросток получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. Об этом рассказал мэр Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Всего в городе различные травмы получили четыре человека. Никакой более подробной информации Приходько не сообщил.

Ранее стало известно, что в городе Губкин Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ были ранены женщина с ребёнком. Их уже госпитализировали в больницу. Украинские солдаты нанесли удар по частному дому. У матери зафиксировали тяжёлые осколочные ранения, а у семилетнего ребёнка — ранение рук и ног.