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16 марта, 15:16

Украинские военные ранили подростка в Горловке

Мэр Приходько: Подросток ранен в результате артобстрела Горловки со стороны ВСУ

Подросток получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинской армии. Об этом рассказал мэр Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«Вследствие артобстрела посёлка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен подросток», — говорится в сообщении.

Всего в городе различные травмы получили четыре человека. Никакой более подробной информации Приходько не сообщил.

В Курской области ранен экс-глава Суджанского района Богачёв
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Ранее стало известно, что в городе Губкин Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ были ранены женщина с ребёнком. Их уже госпитализировали в больницу. Украинские солдаты нанесли удар по частному дому. У матери зафиксировали тяжёлые осколочные ранения, а у семилетнего ребёнка — ранение рук и ног.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Наталья Афонина
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