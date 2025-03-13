В Курской области ранен экс-глава Суджанского района Богачёв
RT: Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области
Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв. Обложка © Telegram / Богачёв Александр Михайлович
Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области. Данную информацию он подтвердил лично.
В беседе с RT бывший чиновник заявил, что действительно получил ранение, однако сейчас чувствует себя хорошо. Он отказался рассказать детали произошедшего.
Напомним, 12 ноября прошлого года губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об отставке главы Суджанского района.
Кроме того, ранее Life.ru сообщал, что над зданием администрации в Судже наши парни подняли флаг России. Хоть в Минобороны пока не подтверждали полное взятие города, военные корреспонденты говорят, что ВСУ выдавили из населённого пункта.