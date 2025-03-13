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Регион
13 марта, 07:53

В Курской области ранен экс-глава Суджанского района Богачёв

RT: Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области

Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв. Обложка © Telegram / Богачёв Александр Михайлович

Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв. Обложка © Telegram / Богачёв Александр Михайлович

Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области. Данную информацию он подтвердил лично.

В беседе с RT бывший чиновник заявил, что действительно получил ранение, однако сейчас чувствует себя хорошо. Он отказался рассказать детали произошедшего.

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Напомним, 12 ноября прошлого года губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об отставке главы Суджанского района.

Кроме того, ранее Life.ru сообщал, что над зданием администрации в Судже наши парни подняли флаг России. Хоть в Минобороны пока не подтверждали полное взятие города, военные корреспонденты говорят, что ВСУ выдавили из населённого пункта.

Мария Любицкая
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