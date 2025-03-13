В Курской области ранен экс-глава Суджанского района Богачёв

Экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области. Данную информацию он подтвердил лично.

В беседе с RT бывший чиновник заявил, что действительно получил ранение, однако сейчас чувствует себя хорошо. Он отказался рассказать детали произошедшего.