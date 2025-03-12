Десантники из Бурятии зачищают Суджу и приступают к обороне
Десантники из Бурятии осуществляют операции по освобождению Суджи в Курской области от украинских вооружённых сил и начинают подготовку к оборонительным действиям на окраинах города. Об этом сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, входящей в состав войсковой группировки «Север», с позывным «Тьма».
«На данный момент штурмовые группы подразделений проводят зачистку населенного пункта. Противник сейчас отступает в направлении Гончаровки. В населённом пункте Суджа организованной обороны у противника уже нет», — рассказал комбат в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что на периметре города десантники устанавливают посты для обеспечения безопасности.
Напомним, над зданием администрации в Судже наши парни подняли флаг России. Хоть в Минобороны пока не подтверждали полное взятие города, военные корреспонденты говорят, что ВСУ выдавили из населённого пункта. Противник бежал, бросив все «игрушки» НАТО. В настоящее время российская аэроразведка определяет места, где могут находиться украинские военнослужащие, покидающие город.
Telegram / Минобороны России