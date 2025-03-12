Десантники из Бурятии зачищают Суджу и приступают к обороне

Десантники из Бурятии осуществляют операции по освобождению Суджи в Курской области от украинских вооружённых сил и начинают подготовку к оборонительным действиям на окраинах города. Об этом сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, входящей в состав войсковой группировки «Север», с позывным «Тьма».