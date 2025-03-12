Хинштейн заявил об эвакуации 68 мирных жителей из Суджи

Российские военнослужащие и добровольцы эвакуировали 68 жителей Курской области из Суджи. Предварительно, никому из них не понадобилась экстренная госпитализация, написал в личном телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«68 наших граждан силами военных и волонтёров эвакуированы с территории Суджи. На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники! Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!» — говорится в его посте.