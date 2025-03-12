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Регион
12 марта, 18:05

Хинштейн заявил об эвакуации 68 мирных жителей из Суджи

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Российские военнослужащие и добровольцы эвакуировали 68 жителей Курской области из Суджи. Предварительно, никому из них не понадобилась экстренная госпитализация, написал в личном телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Эвакуированные из Суджи жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

«68 наших граждан силами военных и волонтёров эвакуированы с территории Суджи. На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники! Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!» — говорится в его посте.

Бойцы РФ находят много брошенной техники НАТО в освобождённой Судже
Бойцы РФ находят много брошенной техники НАТО в освобождённой Судже

Напомним, сегодня над зданием администрации в Судже подняли флаг России, военные корреспонденты говорят, что город освобождён от противника, хотя Минобороны РФ с такими заявлениями не спешит. А ещё появились первые кадры из центральной части Суджи, на них видно, что город подвергся значительным разрушениям.

Юрий Лысенко
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