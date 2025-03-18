МО РФ: За день ВСУ пять раз пытались прорваться в Белгородскую область
За день 18 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели пять атак на Белгородскую область. В этом задействовали до 200 украинских солдат и 29 единиц техники. Такую информацию раскрыли в Минобороны России.
«В течение дня противник осуществил пять атак. Пятая атака проходила с 17:30 до 18:45. В общей сложности в провокации участвовало до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, включая пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины для разграждения и установку дистанционного разминирования УР-77, а также четыре автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что потери ВСУ в результате этих действий составили до 60 человек. Также противник лишился одного танка, семи боевых бронированных машин, трёх инженерных машин и автомобиля. Оставшиеся в живых боевики разбежались и решили отказаться от новых атак.
В российском ведомстве указали, что киевский режим попытался вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области. Они пытались двигаться в сторону населённых пунктов Демидовка и Прилесье. Целью этих действий было создать негативный фон вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
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