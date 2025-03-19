Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне

Новый раунд российско-американских переговоров по Украине в Эр-Рияде состоится не на министерском уровне, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. В ведомстве добавили, что окончательный формат предстоящей встречи всё ещё остаётся неопределённым.

«Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы», — уточнила Брюс, подчеркнув, что контакты состоятся уже в ближайшие дни.