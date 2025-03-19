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Регион
19 марта, 19:46

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне

Новый раунд российско-американских переговоров по Украине в Эр-Рияде состоится не на министерском уровне, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. В ведомстве добавили, что окончательный формат предстоящей встречи всё ещё остаётся неопределённым.

«Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы», — уточнила Брюс, подчеркнув, что контакты состоятся уже в ближайшие дни.

При этом она затруднилась пояснить, возможно ли организовать такую же встречу, но с участием ещё одной делегации — украинской. По словам представителя Госдепа, этот вопрос обсуждается.

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Об очередном раунде переговоров делегаций США и России стало известно 19 марта. При этом украинские власти исключили участие в этой встрече.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Тимур Хингеев
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