В офисе Зеленского сообщили, что Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в ближайшие дни в Саудовской Аравии. Его слова приводит британская газета The Guardian.

«Запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией. <..> Украина не планирует принимать в них участие», — уточняет издание со ссылкой на слова Подоляка.

Он уточнил, что придётся дождаться результатов разговора американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам Подоляка, только после этого можно будет узнать,«когда состоятся дальнейшие переговоры» с участием Украины.