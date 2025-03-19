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Регион
19 марта, 18:03

В офисе Зеленского сообщили, что Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США

Подоляк: Киев отказался участвовать в переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в ближайшие дни в Саудовской Аравии. Его слова приводит британская газета The Guardian.

«Запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры, как ожидается, будут двусторонними между США и Россией. <..> Украина не планирует принимать в них участие», — уточняет издание со ссылкой на слова Подоляка.

Он уточнил, что придётся дождаться результатов разговора американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам Подоляка, только после этого можно будет узнать,«когда состоятся дальнейшие переговоры» с участием Украины.

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Напомним, что ранее советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков договорились о встрече технических команд Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде. Делегации соберутся для работы над реализацией и расширением частичного прекращения огня.

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Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Алена Пенчугина
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