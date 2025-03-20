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Регион
20 марта, 10:10

В Кремле назвали сроки следующей встречи России и США

Песков: Переговоры техгрупп РФ и США могут пройти в начале следующей недели

Переговоры технических групп России и США могут пройти в ближайшие дни, в начале следующей недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что ориентировочно встреча намечена на начало следующей недели. Он пообещал своевременно сообщить о том, кто возглавит российскую делегацию.

В Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США
В Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье, 23 марта, в Джидде. По его словам, там будут обсуждаться детали достигнутых соглашений по итогам недавнего разговора президента России Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов.

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Александр Юнашев
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