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Регион
20 марта, 10:07

В Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США

Песков: Участники встречи РФ и США могут обсудить и украинское урегулирование

На предстоящей встрече представителей технических групп России и США в ближайшие дни планируется обсудить, среди прочего, некоторые аспекты урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, одной из основных тем переговоров станет возобновление черноморской инициативы. Он также отметил, что стороны могут рассмотреть и другие важные вопросы, касающиеся украинского урегулирования, которые они сочтут необходимыми для обсуждения.

Напомним, днём ранее советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил о своём разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым. В ходе этой беседы была достигнута договорённость о встрече технических команд США и России, которая пройдет в ближайшие дни в столице Саудовской Аравии.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне
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Shutterstock / FOTODOM / nadezhda F

Оксана Попова
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