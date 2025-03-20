В Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США

На предстоящей встрече представителей технических групп России и США в ближайшие дни планируется обсудить, среди прочего, некоторые аспекты урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, одной из основных тем переговоров станет возобновление черноморской инициативы. Он также отметил, что стороны могут рассмотреть и другие важные вопросы, касающиеся украинского урегулирования, которые они сочтут необходимыми для обсуждения.