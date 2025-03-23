«Для постоянного мира»: Уолтц раскрыл одну из тем переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Уолтц: РФ и США на переговорах по Украине обсудят территориальный вопрос
Администрация США рассчитывает, что в предстоящих переговорах между Россией и Америкой по Украине будут обсуждаться прекращение огня, размещение миротворческих сил и статус территорий. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью на CBS.
«А затем мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации, миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира», — сообщил Уолтц.
Напомним, российскую делегацию на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Встреча запланирована на 24 марта в Эр-Рияде.
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