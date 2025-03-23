Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 16:05

«Для постоянного мира»: Уолтц раскрыл одну из тем переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Уолтц: РФ и США на переговорах по Украине обсудят территориальный вопрос

Администрация США рассчитывает, что в предстоящих переговорах между Россией и Америкой по Украине будут обсуждаться прекращение огня, размещение миротворческих сил и статус территорий. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью на CBS.

«А затем мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации, миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира», — сообщил Уолтц.

Стало известно время начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Стало известно время начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Напомним, российскую делегацию на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Встреча запланирована на 24 марта в Эр-Рияде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar