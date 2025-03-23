«Для постоянного мира»: Уолтц раскрыл одну из тем переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Администрация США рассчитывает, что в предстоящих переговорах между Россией и Америкой по Украине будут обсуждаться прекращение огня, размещение миротворческих сил и статус территорий. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью на CBS .

«А затем мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации, миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира», — сообщил Уолтц.