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23 марта, 15:14

Стало известно время начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде

NYT: Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоятся вечером 23 марта

Поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры между делегациями США и Украины, которые предшествуют встрече команд США и России 24 марта, как сообщают The New York Times и Reuters.

Основное внимание на этих встречах будет уделено обсуждению деталей 30-дневного прекращения огня в отношении энергетических объектов, к которому пришли Россия и Украина после телефонных разговоров лидеров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. Также будет рассмотрен вопрос безопасности судоходства в Чёрном море. По словам украинского чиновника, представители Киева могут провести дополнительные встречи с американской делегацией после её переговоров с российской стороной в зависимости от достигнутого прогресса.

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Напомним, что США планируют закрыть вопросы по украинскому урегулированию к 20 апреля 2025 года. При этом сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей. Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой состоятся 23 марта. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил планы российской стороны.

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Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Александра Мышляева
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