Стало известно время начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры между делегациями США и Украины, которые предшествуют встрече команд США и России 24 марта, как сообщают The New York Times и Reuters.

Основное внимание на этих встречах будет уделено обсуждению деталей 30-дневного прекращения огня в отношении энергетических объектов, к которому пришли Россия и Украина после телефонных разговоров лидеров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. Также будет рассмотрен вопрос безопасности судоходства в Чёрном море. По словам украинского чиновника, представители Киева могут провести дополнительные встречи с американской делегацией после её переговоров с российской стороной в зависимости от достигнутого прогресса.