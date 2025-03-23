В США назвали возможную дату заключения мирного соглашения по Украине

Вашингтон хотел бы закрыть все вопросы по украинскому урегулированию к 20 апреля текущего года, но сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, на которое в этом году выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях, но признаёт, что эти сроки могут сместиться с учётом крупных расхождений в позициях двух сторон», — сказано в тексте.