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Регион
23 марта, 10:06

В США назвали возможную дату заключения мирного соглашения по Украине

Bloomberg: США намерены заключить соглашение о перемирии на Украине до 20 апреля

Вашингтон хотел бы закрыть все вопросы по украинскому урегулированию к 20 апреля текущего года, но сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, на которое в этом году выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях, но признаёт, что эти сроки могут сместиться с учётом крупных расхождений в позициях двух сторон», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы. Примерные сроки встречи лидеров двух держав журналисту Такеру Карлсону обозначил спецпредставитель США Стивен Уиткофф. В Белом доме уже оценили как позитивные телефонные переговоры Путина и Трампа.

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Татьяна Миссуми
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