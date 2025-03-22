Разговор Путина и Трампа
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Регион
22 марта, 01:38

В США обозначили возможные сроки первой встречи Путина и Трампа

Уиткофф: Путин и Трамп могут провести встречу в ближайшие месяцы

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы. Примерные сроки встречи лидеров двух держав журналисту Такеру Карлсону обозначил спецпредставитель США Стивен Уиткофф.

«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев, но мне кажется, что было чрезвычайно любезно с его [Путина] стороны принять меня», — подчеркнул политик.

По его словам, отношения между главами государств во время первого президентского срока Трампа были конструктивными, что создаёт отличные предпосылки для будущего контакта. Впрочем, добавил Уиткофф, визит Трампа в Россию сейчас был бы затруднителен.

Путин сам подобрал переговорщиков с США
Путин сам подобрал переговорщиков с США

Ранее Уиткофф назвал место, где может состояться первый очный контакт двух политиков. Переговоры с высокой долей вероятности организует Саудовская Аравия.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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