Путин сам подобрал переговорщиков с США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа будут представлять РФ на консультациях с США, намеченных на понедельник. Их кандидатуры были отобраны лично президентом Владимиром Путиным, который при выборе руководствовался их богатым переговорным опытом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.