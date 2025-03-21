Путин сам подобрал переговорщиков с США
Песков: Путин лично выбрал кандидатуры Карасина и Беседы для переговоров с США
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа будут представлять РФ на консультациях с США, намеченных на понедельник. Их кандидатуры были отобраны лично президентом Владимиром Путиным, который при выборе руководствовался их богатым переговорным опытом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента, и они наилучшим образом представят РФ на этих переговорах», — объяснил представитель Кремля.
Напомним, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф ранее сделал заявление, что переговоры Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье, 23 марта. Но позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь всё же идёт о следующей неделе. Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах с США 24 марта возглавят Карасин и Беседа.
Life.ru