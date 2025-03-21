Приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам остаётся в силе, заявили в Кремле

Приказ президента России Владимира Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, и ВС РФ его выполняют. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Приказ действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины в соответствии с договорённостью, что была достигнута между США и РФ», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.