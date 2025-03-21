Приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам остаётся в силе, заявили в Кремле
Песков: ВС РФ не атакуют энергообъекты Украины, приказ Путина остаётся в силе
Приказ президента России Владимира Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, и ВС РФ его выполняют. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Приказ действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины в соответствии с договорённостью, что была достигнута между США и РФ», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Напомним, что именно через эту станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. Впрочем, накануне Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально.
Life.ru