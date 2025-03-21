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21 марта, 09:37
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СК РФ возбудил дело о терроризме по факту подрыва ГТС «Суджа»

Фото © ИТАР-ТАСС/ Валерий Морев

Фото © ИТАР-ТАСС/ Валерий Морев

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва газораспределительной станции «Суджа» украинскими военнослужащими. Об этом сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, к расследованию приступило главное военное следственное управление Следственного комитета России.

«В процессе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к этому преступлению», — отметила Петренко.

Появилось видео с пожаром на ГИС «Суджа» в Курской области после атаки ВСУ
Появилось видео с пожаром на ГИС «Суджа» в Курской области после атаки ВСУ

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», которая являлась ключевым узлом для поставок российского газа в Европу. В мае 2022 года Украина остановила прием газа для транзита через станцию «Сохрановка», и с тех пор «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки.

Марина Фещенко
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