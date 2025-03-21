СК РФ возбудил дело о терроризме по факту подрыва ГТС «Суджа»

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва газораспределительной станции «Суджа» украинскими военнослужащими. Об этом сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, к расследованию приступило главное военное следственное управление Следственного комитета России.

«В процессе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к этому преступлению», — отметила Петренко.