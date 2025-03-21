Появилось видео с пожаром на ГИС «Суджа» в Курской области после атаки ВСУ

В Сети появилось видео с пожаром на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Удар по ней нанесли украинские военные. Кадры опубликовал в своём телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Пожар на ГИС «Суджа« после удара ВСУ. Видео © Telegram / «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»

Эксперт предположил, что ВСУ пытаются громко хлопнуть дверью перед уходом.

«Вероятно перед отходом. Сил удерживать данную территорию у них всё меньше и меньше, а потому они уничтожают всё что могут», — отметил Подоляка.

Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции вспыхнул пожар. Напомним, что именно через ГИС «Суджа» проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.