Появилось видео с пожаром на ГИС «Суджа» в Курской области после атаки ВСУ
В Сети появилось видео с пожаром на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Удар по ней нанесли украинские военные. Кадры опубликовал в своём телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка.
Пожар на ГИС «Суджа« после удара ВСУ. Видео © Telegram / «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»
Эксперт предположил, что ВСУ пытаются громко хлопнуть дверью перед уходом.
«Вероятно перед отходом. Сил удерживать данную территорию у них всё меньше и меньше, а потому они уничтожают всё что могут», — отметил Подоляка.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции вспыхнул пожар. Напомним, что именно через ГИС «Суджа» проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.
Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. Впрочем, накануне Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально.
Telegram / «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»