Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 11:02

Зеленский не считает вступившим в силу прекращение огня по объектам энергетики

Владимир Зеленский не считает режим прекращения ударов по объектам энергетики вступившим в силу, пока нет соответствующего документа. Об этом он заявил журналистам на брифинге в четверг, 20 марта.

По его словам, представители Украины привезут на встречу в Саудовскую Аравию список объектов, по которым, как считает Киев, удары должны быть запрещены.

«Очень надеюсь, что в ближайшие дни будет встреча в Саудовской Аравии и мы сможем договориться», — сказал глава киевского режима.

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Напомним, что президент Владимир Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов вечером 18 марта, сразу после его беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Чтобы выполнить этот приказ, нашим военным пришлось сбить семь российских дронов, которые были нацелены на объекты противника, но Киев не оценил этот жест и буквально тут же атаковал объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками. После этого состоялся разговор Трампа уже с Зеленским, где тот согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России. Но и это обещание тут же «обнулилось» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Марина Фещенко
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