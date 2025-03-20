Зеленский не считает вступившим в силу прекращение огня по объектам энергетики

Владимир Зеленский не считает режим прекращения ударов по объектам энергетики вступившим в силу, пока нет соответствующего документа. Об этом он заявил журналистам на брифинге в четверг, 20 марта.

По его словам, представители Украины привезут на встречу в Саудовскую Аравию список объектов, по которым, как считает Киев, удары должны быть запрещены.