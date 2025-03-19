Зеленский принял неожиданное решение после телефонного разговора с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время разговора по телефону с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневный отказ от ударов по российским энергообъектам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Зеленский согласился на предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США по прекращению конфликта», — уточнили в издательстве.