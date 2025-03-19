Зеленский принял неожиданное решение после телефонного разговора с Трампом
Bloomberg: Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время разговора по телефону с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневный отказ от ударов по российским энергообъектам. Об этом сообщает Bloomberg.
«Зеленский согласился на предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США по прекращению конфликта», — уточнили в издательстве.
В ходе переговоров бывший комик также условился работать над полным прекращением огня. Хозяин Белого дома, комментируя беседу, назвал её «очень хорошей».
Ранее Трамп раскрыл детали первого после перепалки в Белом доме разговора с Зеленским. Республиканец заявил, что в ходе звонка они обсудили прошедшую накануне беседу с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы согласовать запросы и потребности» Москвы и Киева. Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского колеги. Путин поддержал предложение хозяина Белого дома о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Глава государства также отдал приказ военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.
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