Трамп раскрыл детали первого после перепалки в Белом доме разговора с Зеленским
Трамп сообщил, что закончил разговор с Зеленским, он продолжался около часа
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Их «очень хороший разговор» продолжался около часа. Как заявил американский лидер, в ходе звонка они обсудили прошедший накануне разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы согласовать запросы и потребности» Москвы и Киева.
«Мы движемся в правильном направлении, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсужденных пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.
Этот первый разговор Трампа и Зеленского с момента перепалки в Белом доме, после которой американский лидер распорядился временно остановить военную помощь и передачу разведданных Украине.
Напомним, что вчера прошёл телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.
Flickr / Trump White House Archived