Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 15:58
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Трамп раскрыл детали первого после перепалки в Белом доме разговора с Зеленским

Трамп сообщил, что закончил разговор с Зеленским, он продолжался около часа

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Их «очень хороший разговор» продолжался около часа. Как заявил американский лидер, в ходе звонка они обсудили прошедший накануне разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы согласовать запросы и потребности» Москвы и Киева.

«Мы движемся в правильном направлении, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсужденных пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Этот первый разговор Трампа и Зеленского с момента перепалки в Белом доме, после которой американский лидер распорядился временно остановить военную помощь и передачу разведданных Украине.

У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным
У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным

Напомним, что вчера прошёл телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Наталья Демьянова
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