Трамп раскрыл детали первого после перепалки в Белом доме разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Их «очень хороший разговор» продолжался около часа. Как заявил американский лидер, в ходе звонка они обсудили прошедший накануне разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы согласовать запросы и потребности» Москвы и Киева.

«Мы движемся в правильном направлении, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсужденных пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.