Зеленский будет пытаться обойти запрет ударов по инфраструктуре, считает Кулеба
Кулеба: Зеленский будет стремиться обойти запрет на удары по инфраструктуре
В интервью британской газете Express бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что
Владимир Зеленский может рассмотреть возможность нарушения соглашения о запрете атак на энергетические объекты. При этом он не уточнил, каким образом бывший комик мог бы попытаться обойти данное соглашение.
«Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — сказал Кулеба.
Напомним, что вчера прошёл телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако ВСУ в ночь 19 марта атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.
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