Зеленский будет пытаться обойти запрет ударов по инфраструктуре, считает Кулеба

В интервью британской газете Express бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что

Владимир Зеленский может рассмотреть возможность нарушения соглашения о запрете атак на энергетические объекты. При этом он не уточнил, каким образом бывший комик мог бы попытаться обойти данное соглашение.