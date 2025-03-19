В Кремле объяснили удар ВС РФ по собственным беспилотникам

Россия, сбив свои беспилотники, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировала соблюдение достигнутых договорённостей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после проявления политической воли двух президентов в отношении прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путин незамедлительно дал соответствующие команды Минобороны. Песков привёл данные военного ведомства, согласно которым на момент получения этой команды в воздухе находились семь российских БПЛА, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины.