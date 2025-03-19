В Кремле объяснили удар ВС РФ по собственным беспилотникам
Песков: Сбив свои дроны, РФ показала соблюдение достигнутых договорённостей
Россия, сбив свои беспилотники, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировала соблюдение достигнутых договорённостей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, после проявления политической воли двух президентов в отношении прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путин незамедлительно дал соответствующие команды Минобороны. Песков привёл данные военного ведомства, согласно которым на момент получения этой команды в воздухе находились семь российских БПЛА, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
«Беспилотники как раз выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты «Панцирями» и один БПЛА был уничтожен дежурным самолётом ВВС РФ, поэтому наша система работает эффективно. Президент дал необходимые команды», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.
Накануне состоялся телефонный разговор Путина и главы США, продлившийся около двух с половиной часов. В ходе беседы президенты договорились о совместных усилиях по регуляции отношений между странами. Также Путин сообщил американскому коллеге, что бойцам группировки ВСУ в Курской области сохранят жизнь, если они сдадутся Армии России. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.
Life.ru