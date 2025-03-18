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Регион
18 марта, 18:35

Путин гарантировал Трампу, что сдавшимся под Курском бойцам ВСУ сохранят жизнь

Российский лидер Владимир Путин подтвердил главе США Дональду Трампу, что попавшим в котёл в Курской области бойцам ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение, если те сложат оружие и сдадутся. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.

«В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», — сказано в сообщении.

Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа
Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа

Напомним, переговоры Владимира Путина и главы Штатов длились порядка двух с половиной часов. В процессе диалога стороны условились работать над нормализацией отношений России и США. Также Путин поддержал предложение собеседника о взаимном с Киевом отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Юрий Лысенко
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