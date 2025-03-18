Путин гарантировал Трампу, что сдавшимся под Курском бойцам ВСУ сохранят жизнь
Российский лидер Владимир Путин подтвердил главе США Дональду Трампу, что попавшим в котёл в Курской области бойцам ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение, если те сложат оружие и сдадутся. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.
«В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», — сказано в сообщении.
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