Путин гарантировал Трампу, что сдавшимся под Курском бойцам ВСУ сохранят жизнь

Российский лидер Владимир Путин подтвердил главе США Дональду Трампу, что попавшим в котёл в Курской области бойцам ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение, если те сложат оружие и сдадутся. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.