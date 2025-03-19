Минобороны: ВС РФ сбили 7 своих дронов после приказа Путина о прекращении ударов
ВС РФ после приказа президента России Владимира Путина о прекращении ударов по объектам инфраструктуры на Украине сбили семь своих дронов, летевших в Незалежную. Об этом сообщает Минобороны России.
«В момент получения приказа <...> в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.
Сообщается, что шесть беспилотников сбили с помощью ЗРПК «Панцирь», а последний уничтожили дежурные истребители ВКС России.
Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и главы США, продлившийся около двух с половиной часов. В ходе беседы президенты договорились о совместных усилиях по регуляции отношений между странами. Также Владимир Путин сообщил американскому коллеге, что бойцам группировки ВСУ в Курской области сохранят жизнь, если они сдадутся Армии России. Кроме того, Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.
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