Минобороны: ВС РФ сбили 7 своих дронов после приказа Путина о прекращении ударов

ВС РФ после приказа президента России Владимира Путина о прекращении ударов по объектам инфраструктуры на Украине сбили семь своих дронов, летевших в Незалежную. Об этом сообщает Минобороны России.

«В момент получения приказа <...> в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.