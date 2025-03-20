Этой ночью Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за всё время

Этой ночью в Саратове и Энгельсе произошла беспрецедентная атака беспилотников, ставшая самой масштабной за всю историю. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале, что все экстренные службы и профильные ведомства активно занимаются ликвидацией последствий этого инцидента.