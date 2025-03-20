Этой ночью Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за всё время
Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке БПЛА
Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Этой ночью в Саратове и Энгельсе произошла беспрецедентная атака беспилотников, ставшая самой масштабной за всю историю. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале, что все экстренные службы и профильные ведомства активно занимаются ликвидацией последствий этого инцидента.
Он подчеркнул, что оба города столкнулись с серьёзной угрозой, и все экстренные службы работают в усиленном режиме. Глава региона добавил, что городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для дальнейшего принятия необходимых мер.
Об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс сообщалось ранее. Из-за налётов дронов власти приняли перевести школьников в Энгельсе на дистанционку. Там же дрон выбил окна в местной больнице, пострадали два человека. Также известно о повреждении нефтебазы. Всего над Саратовской областью сбили 54 дрона.