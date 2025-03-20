Школы Энгельса перевели на дистанционный формат обучения после атаки БПЛА
Занятия в образовательных учреждениях Энгельса 20 марта будут проводиться дистанционно. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после отражения атаки украинских БПЛА на город.
«Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — говорится в посте.
Напомним, что сразу несколько российских регионов подверглись атаке в ночь на 20 марта. Силы ПВО уничтожили уже десятки беспилотников ВСУ.
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