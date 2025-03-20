Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 03:02

Школы Энгельса перевели на дистанционный формат обучения после атаки БПЛА

Занятия в образовательных учреждениях Энгельса 20 марта будут проводиться дистанционно. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после отражения атаки украинских БПЛА на город.

«Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — говорится в посте.

Взрыв дрона ВСУ выбил окна в Энгельсской горбольнице, пострадала женщина
Взрыв дрона ВСУ выбил окна в Энгельсской горбольнице, пострадала женщина

Напомним, что сразу несколько российских регионов подверглись атаке в ночь на 20 марта. Силы ПВО уничтожили уже десятки беспилотников ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MilanMarkovic78

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Образование
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar