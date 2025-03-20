Взрыв дрона ВСУ выбил окна в Энгельсской горбольнице, пострадала женщина

«Есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — добавил он.

Ранее очевидцы также сообщили о возгорании на территории нефтебазы в Энгельсе. Удар по объекту был нанесён около 04:00 по местному времени.