Взрыв дрона ВСУ выбил окна в Энгельсской горбольнице, пострадала женщина
Взрыв украинского беспилотника повредил остекление Энгельсской городской клинической больницы № 1, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Ранения в результате ночного прилёта получила женщина, ей оказывается помощь.
«Есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — добавил он.
Повреждённая больница. Видео © Telegram / Mash
Ранее очевидцы также сообщили о возгорании на территории нефтебазы в Энгельсе. Удар по объекту был нанесён около 04:00 по местному времени.
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