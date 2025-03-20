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Регион
20 марта, 02:49

Взрыв дрона ВСУ выбил окна в Энгельсской горбольнице, пострадала женщина

Взрыв украинского беспилотника повредил остекление Энгельсской городской клинической больницы № 1, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Ранения в результате ночного прилёта получила женщина, ей оказывается помощь.

«Есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — добавил он.

Повреждённая больница. Видео © Telegram / Mash

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Ранее очевидцы также сообщили о возгорании на территории нефтебазы в Энгельсе. Удар по объекту был нанесён около 04:00 по местному времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kristin Smith

Илья Пушкарев
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