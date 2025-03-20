Нефтебаза вспыхнула в Энгельсе в результате ночного налёта украинских дронов
SHOT: Нефтебаза загорелась в Энгельсе в результате ночного налёта дронов ВСУ
В Саратове и Энгельсе зафиксирована серия взрывов из-за атаки дронов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Целью противника стал нефтезавод.
По информации очевидцев, сирены воздушной тревоги зазвучали около 04:00 по местному времени. Затем в небе прогремели взрывы, после которых в районе НПЗ в Энгельсе начался пожар. Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.
Пожар в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил губернатор региона Роман Бусаргин незадолго до атаки.
Несколькими часами ранее нападению украинских беспилотников подверглась и Воронежская область. Местные жители слышали до шести громких взрывов в небе.
Telegram / SHOT