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Регион
20 марта, 01:45
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Нефтебаза вспыхнула в Энгельсе в результате ночного налёта украинских дронов

SHOT: Нефтебаза загорелась в Энгельсе в результате ночного налёта дронов ВСУ

В Саратове и Энгельсе зафиксирована серия взрывов из-за атаки дронов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Целью противника стал нефтезавод.

По информации очевидцев, сирены воздушной тревоги зазвучали около 04:00 по местному времени. Затем в небе прогремели взрывы, после которых в районе НПЗ в Энгельсе начался пожар. Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.

Пожар в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил губернатор региона Роман Бусаргин незадолго до атаки.

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Несколькими часами ранее нападению украинских беспилотников подверглась и Воронежская область. Местные жители слышали до шести громких взрывов в небе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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