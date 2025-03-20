Нефтебаза вспыхнула в Энгельсе в результате ночного налёта украинских дронов

В Саратове и Энгельсе зафиксирована серия взрывов из-за атаки дронов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT . Целью противника стал нефтезавод.

По информации очевидцев, сирены воздушной тревоги зазвучали около 04:00 по местному времени. Затем в небе прогремели взрывы, после которых в районе НПЗ в Энгельсе начался пожар. Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.