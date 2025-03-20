Воронежская область атакована украинскими дронами, силы ПВО сдерживают натиск

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на Воронежскую область, сообщил SHOT со ссылкой на очевидцев. По словам местных, сначала в небе прозвучали звуки пролёта БПЛА, а затем раздались взрывы.

Так, жители Россоши слышали от четырёх до шести громких взрывов. О работе ПВО сообщили и в других районах области. Уничтожение одного из дронов удалось запечатлеть на видео.

Боевая работа ПВО. Видео © Telegram / SHOT