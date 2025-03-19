Атака ВСУ по нефтебазе на Кубани угрожает доходам американских акционеров

Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кавказская» в Краснодарском крае сократит доходы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и дивиденды его акционеров. Об этом сообщает «Транснефть» (является одним из акционеров КТК).

«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — указано в заявлении.