Атака ВСУ по нефтебазе на Кубани угрожает доходам американских акционеров
«Транснефть»: Атака ВСУ по станции «Кавказская» на Кубани повлияет на доходы КТК
Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кавказская» в Краснодарском крае сократит доходы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и дивиденды его акционеров. Об этом сообщает «Транснефть» (является одним из акционеров КТК).
«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — указано в заявлении.
В «Транснефти» уточнили, что через нефтебазу идёт перевалка чёрного горючего из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС «Кропоткинская», который входит в трубопроводную систему КТК. К слову, дроны ВСУ атаковали эту указанную станцию месяц назад с помощью БПЛА.
Напомним, что в ночь на 19 марта ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Из-за пожара работу нефтебазы приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия. По данным регионального оперштаба, площадь пожара увеличилась до 3750 квадратных метров. Огнём охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru