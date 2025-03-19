Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе «Кавказская» в Краснодарском крае увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Власти уточняют, что огнём охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении оперштаба.