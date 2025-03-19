Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратов
Оперштаб Кубани: Площадь пожара на нефтебазе выросла до 3750 квадратных метров
Площадь пожара на нефтебазе «Кавказская» в Краснодарском крае увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Власти уточняют, что огнём охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.
«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении оперштаба.
Для тушения пожара на объекте привлекли дополнительные силы. В настоящее время задействованы 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда. Меры по ликвидации возгорания продолжаются, и власти делают все возможное для скорейшего устранения угрозы.
Напомним, что в ночь на 19 марта ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Из-за пожара работу нефтебазы приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия.
ТАСС / МЧС России