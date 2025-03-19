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Регион
19 марта, 13:48

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратов

Оперштаб Кубани: Площадь пожара на нефтебазе выросла до 3750 квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе «Кавказская» в Краснодарском крае увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Власти уточняют, что огнём охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении оперштаба.

Для тушения пожара на объекте привлекли дополнительные силы. В настоящее время задействованы 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда. Меры по ликвидации возгорания продолжаются, и власти делают все возможное для скорейшего устранения угрозы.

Напомним, что в ночь на 19 марта ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Из-за пожара работу нефтебазы приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия.

На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива
На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива
Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Наталья Демьянова
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