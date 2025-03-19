Песков назвал саботажем атаки ВСУ по энергообъектам на Кубани

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по энергообъектам на Кубани являются саботажем договорённостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные действия срывают достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом договорённости.

«Безусловно», — сказал Песков, в ответ на вопрос, можно ли считать саботажем удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае.