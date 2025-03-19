Песков назвал саботажем атаки ВСУ по энергообъектам на Кубани
Песков: Атаки ВСУ по энергообъектам на Кубани являются саботажем договорённостей
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по энергообъектам на Кубани являются саботажем договорённостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные действия срывают достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом договорённости.
«Безусловно», — сказал Песков, в ответ на вопрос, можно ли считать саботажем удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае.
Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Путина и президента США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае.
Life.ru