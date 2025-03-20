Российские зенитчики отразили налёт 132 украинских дронов за ночь
132 украинских беспилотника уничтожены российскими силами противовоздушной обороны в ночь на 20 марта. Вражеские дроны рухнули на территории семи регионов, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего целей сбили над Саратовской областью — 54 БПЛА. Над Воронежской областью удалось поразить 40 дронов, а над Белгородской — ещё 22. Девять беспилотников «приземлены» в Ростовской области, по три — в Курской области и Крыму, а ещё последний — в Липецкой области.
На фоне массированной атаки в двух аэропортах Поволжья был объявлен план «Ковёр». Временные ограничения на приём и выпуск самолётов затронули воздушные гавани Самары и Саратова.
Telegram / Минобороны России