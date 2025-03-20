Российские зенитчики отразили налёт 132 украинских дронов за ночь

Больше всего целей сбили над Саратовской областью — 54 БПЛА. Над Воронежской областью удалось поразить 40 дронов, а над Белгородской — ещё 22. Девять беспилотников «приземлены» в Ростовской области, по три — в Курской области и Крыму, а ещё последний — в Липецкой области.