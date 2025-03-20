План «Ковёр» объявлен в аэропортах Самары и Саратова

План «Ковёр» объявлен в двух крупных аэропортах Поволжья. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов затронули воздушные гавани Самары и Саратова, сообщили в «Росавиации». Меры приняты в целях безопасности.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — гласит сообщение.