Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 22:49

Атакована ГТС «Суджа»: Над станцией возвышается огромный столб пламени

SHOT: ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»

Последствия атаки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Последствия атаки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Газоизмерительная станция «Суджа» в курском приграничье была атакована украинскими боевиками в ночь на 21 марта, сообщает SHOT со ссылкой на военкоров. В результате удара на ГИС произошёл пожар, зарево от которого видно за много километров.

Последствия атаки. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Официальной информации о произошедшем не поступало. Напомним, что через ГИС «Суджа» проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.

Захарова: Киев уже нарушил перемирие, предложенное президентом Трампом
Захарова: Киев уже нарушил перемирие, предложенное президентом Трампом

А в ночь на 19 марта атаке украинских беспилотников подверглась и нефтебаза в Краснодарском крае. Из-за мощного пожара НПЗ был вынужден приостановить работу. В Кремле удар назвали саботажем.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar