Атакована ГТС «Суджа»: Над станцией возвышается огромный столб пламени
SHOT: ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Последствия атаки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Газоизмерительная станция «Суджа» в курском приграничье была атакована украинскими боевиками в ночь на 21 марта, сообщает SHOT со ссылкой на военкоров. В результате удара на ГИС произошёл пожар, зарево от которого видно за много километров.
Последствия атаки. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Официальной информации о произошедшем не поступало. Напомним, что через ГИС «Суджа» проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.
А в ночь на 19 марта атаке украинских беспилотников подверглась и нефтебаза в Краснодарском крае. Из-за мощного пожара НПЗ был вынужден приостановить работу. В Кремле удар назвали саботажем.