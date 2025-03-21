Украинские власти нарушили договорённость о частичном прекращении огня, инициатором которой стал американский лидер Дональд Трамп. Так недавний удар ВСУ по энергообъекту на территории России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила дипломат в эфире Первого канала.

Также Захарова выразила сомнения в эффективности дальнейших переговоров с Незалежной. Она задалась вопросами, как США планируют контролировать это «обезумевшее террористическое отребье» и смогут ли Штаты обуздать «своё чудовищное создание»?