Разговор Путина и Трампа
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Регион
20 марта, 22:18

Захарова: Киев уже нарушил перемирие, предложенное президентом Трампом

Украинские власти нарушили договорённость о частичном прекращении огня, инициатором которой стал американский лидер Дональд Трамп. Так недавний удар ВСУ по энергообъекту на территории России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила дипломат в эфире Первого канала.

Также Захарова выразила сомнения в эффективности дальнейших переговоров с Незалежной. Она задалась вопросами, как США планируют контролировать это «обезумевшее террористическое отребье» и смогут ли Штаты обуздать «своё чудовищное создание»?

Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад
Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Возник пожар, и НПЗ приостановил работу. Дмитрий Песков назвал удар саботажем, так как подобные действия срывают достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорённости.

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Telegram / Мария Захарова

Антон Голыбин
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