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Регион
20 марта, 19:21

Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад

Владимир Зеленский выступил против договорённости о частичном прекращении огня на Украине, которая была достигнута президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров. Он сравнил произошедшее с шагом назад.

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперёд делать», — цитируют Зеленского украинские СМИ.

При этом бывший комик поспешил добавить, что Киев вынужден будет согласиться с любой стратегией Вашингтона, даже если она подразумевает шаги назад.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что Зеленский не сдержал слово и уже отдал приказ о нанесении ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Напомним, что он обещал прекратить атаки в ходе недавнего разговора с Трампом.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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