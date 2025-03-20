Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад

Владимир Зеленский выступил против договорённости о частичном прекращении огня на Украине, которая была достигнута президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров. Он сравнил произошедшее с шагом назад.

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперёд делать», — цитируют Зеленского украинские СМИ.