Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 22:24

Ливитт: Трамп намерен добиться полного прекращения огня вслед за перемирием

Американский лидер Дональд Трамп нацелен на переход от частичного прекращения огня на Украине к полному. Планы президента по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Европы озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет свою высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — отметила она на брифинге.

«Главная трудность — конституция Украины»: Шойгу объяснил, что мешает Киеву начать переговоры с Москвой
«Главная трудность — конституция Украины»: Шойгу объяснил, что мешает Киеву начать переговоры с Москвой

Напомним, переговоры между США и РФ по Украине состоятся в Саудовской Аравии уже 23 марта. На встречу прибудут высокопоставленные чиновники двух держав. При этом украинские власти исключили участие в предстоящих контактах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar