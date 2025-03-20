Ливитт: Трамп намерен добиться полного прекращения огня вслед за перемирием
Американский лидер Дональд Трамп нацелен на переход от частичного прекращения огня на Украине к полному. Планы президента по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Европы озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет свою высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — отметила она на брифинге.
Напомним, переговоры между США и РФ по Украине состоятся в Саудовской Аравии уже 23 марта. На встречу прибудут высокопоставленные чиновники двух держав. При этом украинские власти исключили участие в предстоящих контактах.
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